Nuova avventura per l’ex attaccante dell’Inter Belfodil: le prime dichiarazioni da giocatore del Sabah

«Sono molto felice di essere qui. Non vedo l’ora che arrivi il momento in cui potrò iniziare a giocare per il Sabah. È un club giovane e un obiettivo personale importante per me sarà fare di tutto per lasciare il segno nella storia del club. Voglio ringraziare i tifosi per la calorosa accoglienza. Io e la squadra cercheremo di dare loro gioia attraverso risultati positivi»

