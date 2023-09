L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta annuncia che presto verrà trattato il rinnovo dell’esterno.

Beppe Marotta ha parlato di moltissimi argomenti in seguito al Premio Gentleman. “Il derby è qualcosa di particolare, inserito in un campionato affascinante, è un dualismo che è qualcosa di storico, di piacevole. Le due tifoserie aspettano questo momento, speriamo sia uno spot positivo per il calcio e che sia una bella partita. Favoriti? Siamo all’inizio di un campionato quindi no. Ma abbiamo autorevolezza come squadra, abbiamo un blocco di giocatori esperti, oltre i giovani, e il lavoro di due anni di Inzaghi comincia a dare i suoi frutti”.

Giuseppe Marotta

“Da questo punto di vista possiamo recitare un ruolo autorevole. A Lautaro abbiamo dato la fascia da capitano quindi tanta responsabilità. Una fascia meritata in anni in cui è stato un protagonista vero e quindi sono certo che è ancora giovane ma potrà dimostrare di domenica in domenica, sulla scorta del suo valore oggettivo, di poter dimostrare quanto vale. Credo che la tabella di partenza di questa stagione sia sicuramente quella degli ultimi vent’anni, le pretendenti allo scudetto sono sempre le stesse squadre. C’è equilibrio, al di là di queste prime tre partite, non ci sono da dimenticare Juve, Lazio, Roma, Atalanta che si è consolidata tra le prime. Dimarco merita un prolungamento di contratto; è giusto e doveroso quando i giocatori manifestano questo valore di appartenenza come valore forte. Giusto che il club recepisca questa volontà e studieremo a tavolino questo prolungamento.

L’articolo Marotta: “Abbiamo autorevolezza ma non siamo i favoriti, Lautaro merita la fascia, studieremo il rinnovo di Dimarco” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG