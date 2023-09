Il giocatore del Milan Pierre Kalulu vuole una maglia da titolare nel derby con l’Inter del 16 settembre: le ultime

Il difensore del Milan Pierre Kalulu ha fame di riscatto. Il francese, non convocato dalla Nazionale francese, rimarrà a Milanello, a disposizione di Pioli per la preparazione in vista del derby con l’Inter del 16 settembre.

Come riporta Tuttosport, Stefano Pioli ha scelto Thiaw e Tomori come coppia titolare al centro della difesa. Al derby, però, l’inglese non ci sarà per il rosso rimediato contro la Roma. Pioli dovrà scegliere il suo sostituto dell’inglese e ovviamente Kalulu si candida ad una maglia da titolare.

