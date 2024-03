I nerazzurri sono chiamati ad un pronto riscatto dopo l’eliminazione prematura dalla Champions League; l’avversario però non è dei più semplici.

L’Inter si è scoperta umana e forse non del tutto forte mentalmente come aveva dimostrato finora in campionato: la sconfitta subita in Spagna fa male e costringe la squadra di Inzaghi a pensare solo al campionato. Occorre reagire immediatamente per non aprire qualche crepa anche se a San Siro arriva un Napoli nelle stesse condizioni se non in peggiori. Anche gli azzurri sono usciti dalla Champions League martedì scorso ma in questo caso è tutta la stagione che sta riservando solamente delusioni. Gli azzurri comunque possono ancora sperare in una qualificazione alla prossima Champions.

Henrikh Mkhitaryan

Le probabili

Secondo Sky Sport i nerazzurri dovrebbero scendere in campo con una formazione simile a quella che ha perso contro l’Atletico Madrid: c’è stanchezza è ovvio ma dopo la gara di domenica c’è la pausa per le nazionali. Non dovrebbero giocare i due olandesi, al loro posto Acerbi e Darmian mentre a centrocampo Frattesi dovrebbe essere preferito a Mkhitaryan: l’armeno troverebbe la panchina dopo una sequela impressionante di gara giocate dal primo minuto. Chiamato ad una reazione d’orgoglio è il capitano Lautaro Martinez che ha vissuto nella capitale spagnola una serata buia condita dal rigore calciato alle stelle. Potrebbe trovare posto dal primo minuto anche Bisseck mentre resta ai box Carlos Augusto. Nel Napoli resta in dubbio fino all’ultimo Osimhen che non sta benissimo: il nigeriano dovrebbe partire dalla panchina, ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

