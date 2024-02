I nerazzurri stasera affronteranno l’ultima in classifica in quello che è un test soprattutto dal punto di vista mentale: vietato sottovalutare l’impegno.

L’Inter stasera ospiterà la Salernitana a San Siro e non dovrà pensare all’andata degli ottavi di finale di Champions League di martedì prossimo.

Turnover ridotto

Per questo motivo Inzaghi manda in campo una formazione abbastanza vicina a quella titolare: la partita più importante è quella di stasera. Mancherà l’infortunato Acerbi mentre Frattesi è ristabilito ma parte dalla panchina. In difesa dovrebbe quindi giocare De Vrij, secondo Sky Sport gli unici cambi sono i quinti: partiranno dal primo minuto Dumfries e Carlos Augusto. L’olandese è chiamato a far vedere di essere tornato in forma e di poter insidiare la titolarità di Darmian da qui in futuro. Contrariamente a quanto si pensava quindi di dovrebbe giocare l’attacco migliore possibile, quello formato da Thuram e Lautaro Martinez; la Thu-La riposerà solo nel caso il risultato lo consenta.

Lautaro Martinez

Situazione complicatissima

La Salernitana ha appena cambiato allenatore con Fabio Liverani che ha sostituito Filippo Inzaghi; i campani sono ultimi a 7 punti dalla zona salvezza, ciò vuol dire che la situazione è molto difficile. I granata lanciano dal primo minuto l’ultimo arrivato Manolas, l’ex Roma e Napoli sarà affiancato dal milanista Marco Pellegrino al centro della difesa; sulla trequarti ci sarà l’ex Candreva, ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Manolas, Pellegrino, Zanoli; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva; Weissman, Dia. All. Liverani.

L’articolo Verso Inter-Salernitana: Inzaghi ha deciso di moderare il turnover, Liverani parte col 4-3-1-2 proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG