Alessio Dionisi ha commentato la vittoria del Suo Sassuolo contro la Juve, proiettandosi al match con l’Inter: le parole

In conferenza stampa a margine della clamorosa vittoria per 4-2 conquistata contro la Juve di Allegri, Alessio Dionisi prepara il suo Sassuolo ad affrontare l’Inter. Ecco le dichiarazioni del tecnico neroverde, in vista del 27 settembre.

LE PAROLE- «Per la prossima, ora l’Inter sta facendo delle grandi cose, vedremo cosa farà domani con l’Empoli e la prepareremo al meglio cercando di andare a dar fastidio all’Inter, perché questa è la nostra mentalità, perché noi abbiamo giocato con 4 attaccanti e non so in quante lo fanno: bisogna avere qualità, organizzazione ed equilibrio, se riusciremo a mantenerlo spero faremo una grande prova anche con l’Inter»

