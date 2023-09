Fulvio Collovati ha esaltato la sessione di mercato condotta dall’Inter, che garantisce ai nerazzurri di avere addirittura 2 squadre

In un intervento su Rai Sport, Fulvio Collovati evidenzia la sessione di mercato condotta dall’Inter, esaltando le scelte compiute sia in entrata che uscita. Le parole.

MERCATO INTER- «Ditemi voi chi ha centrocampisti che fanno gol come Henrikh Mkhitaryan autore di una doppietta, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Hakan Calhanoglu. Per non parlare delle punte: c’è Marko Arnautovic, c’è Alexis Sanchez. Poi c’è Juan Guillermo Cuadrado, c’è Carlos Augusto, c’è Benjamin Pavard: pensa il mercato che ha fatto l’Inter! Ha fatto un mercato dove ha due squadre. Probabilmente ha sottovalutato la partita con la Real Sociedad altrimenti non avrebbe sofferto settanta minuti».

