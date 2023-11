Il giovanissimo e talentuoso Fabio Miretti potrebbe saltare il derby d’Italia tra Juve ed Inter, in programma il 26 novembre: le ultime

Come riporta Gianluca Di Marzio, sono ore di forte apprensione in casa Juve, per via delle condizioni di Fabio Miretti.

Il giovane centrocampista si trova al momento al ritiro della Nazionale Under 21, ma le sue condizioni di salute sono da monitorare giorno dopo giorno dallo staff medico, non essendo proprio al top della forma. in dubbio la sua presenza con l’Inter? Starà al tempo dirlo.

L’articolo Verso Juve-Inter, Miretti può saltare il match: ecco perchè proviene da Inter News 24.

