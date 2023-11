L’Inter e Lautaro Martinez sono legati da un amore reciproco e incondizionato, che lascia ben sperare in ottica rinnovo

L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha parlato del suo assistito e del legame fortissimo con l’Inter, di cui è orgogliosamente capitano.

LE PAROLE- «Oggi per me è un piacere essere il procuratore di un uomo, soprattutto, che tiene la testa ben salda consapevole di aver fatto un grande lavoro. Lautaro pensa che una parte molto importante della sua vita sia la relazione con l’Inter, con la società e con l’Italia. Oggi per me la situazione è tranquilla, Lautaro Martinez è molto identificato con i colori nerazzurri. La relazione con l’Inter è fatta di fiducia».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo L’Inter e l’amore reciproco con Lautaro: le dolci parole di Camano proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG