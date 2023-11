Lo storico presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha detto la sua sul ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Massimo Moratti si è espresso così sul ritorno di Walter Mazzarri come allenatore del Napoli. Queste le dichiarazioni dell’ex presidente dell’Inter.

SU MAZZARRI – «Mazzarri lo conosco quando allenò la mia Inter, ha tutte le qualità ed il carattere per aiutare una squadra come il Napoli che ora è un po’ in difficoltà. Il Napoli dovrebbe farcela a risalire in classifica, l’esonero certo è sempre uno shock, comunque secondo me con Walter l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro è ampiamente alla portata».

