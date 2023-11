Frederikke Thogersen, vice capitano delle Inter Women, ha parlato del percorso in campionato e della sfida contro la Juve

Ai microfoni ufficiali del club nerazzurro, il vice capitano delle Inter Women Frederikke Thogersen parla dell’ultima partita contro il Pomigliano, guardando anche al big match di domenica 15 novembre contro la Juve.

POMIGLIANO- «I 3 punti col Pomigliano sono stati davvero molto importanti, dopo l’ultima partita in cui avevamo avuto molte difficoltà, sia in termini di gioco che di risultato. E’ stata la prova che siamo una squadra, anche quando le cose non vanno come vorremmo.

Col Pomigliano non credo sia stata la nostra miglior partita, anche se poi abbiamo conquistato i 3 punti. Non sono molto soddisfatta della qualità. Sono felice perchè abbiamo creato più occasioni, ci portiamo a casa questo: la voglia di lottare, l’unità tra noi, ma penso che dobbiamo ancora migliorare tanto. Possiamo e dobbiamo ancora mostrare la nostra qualità. Quasi tutte le squadre stanno crescendo, e non esistono più partite facili».

JUVENTUS WOMEN– «Faremo tutto il possibile per conquistare dei punti ma, come ho detto, non ci sono più partite facili. Sappiamo che contro la Juve non sarà sicuramente una gara semplice, ma daremo il massimo per portare a casa punti».

L’articolo Verso Juve-Inter Women, Thogersen: «Non esistono più partite facili» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG