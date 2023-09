Verso la 5^ giornata di A: l’ADDIO di Ibra, sfida in casa SOTTIL, Juve nel segno di TEVEZ. Ecco le curiosità – VIDEO

Altra puntata del format 10in10 di Calcionews24, che vi accompagna in questa Serie A 2023/24 raccontando una curiosità per ognuna delle partite di giornata, ed ogni curiosità associata ad una fotografia.

La quinta giornata di Serie A comincia venerdì 22 settembre 2023 e si articolerà su tre giorni.

SALERNITANA-FROSINONE

Si parte alle 18.30 con un inedito per la Serie A: Salernitana-Frosinone. Le due squadre si sono incrociate quest’estate in amichevole, l’occasione per una foto tra i due tecnici: Paulo Sousa ed Eusebio Di Francesco.

LECCE-GENOA

Il venerdì propone anche alle 20.45 Lecce-Genoa. Gli ultimi due incroci, peraltro a distanza di anni, sono finiti in parità e sempre con lo stesso punteggio, 2-2. Nell’ultima sfida in Puglia, al Grifone non bastò andare al riposo con le reti di Pandev e Criscito per aggiudicarsi l’intera posta.

MILAN-VERONA

Il sabato si apre alle 15.30 con Milan-Verona. La settimana si è aperta con Zlatan Ibrahimovic in visita a Milanello per curare le ferite dopo il derby. Sarà inevitabile pensare a lui, visto che proprio nell’ultimo Milan-Verona commosso nel dare l’addio al calcio davanti al pubblico di San Siro. Che lo ha adorato e che, certamente, lo vorrebbe ancora in campo, a sistemare un po’ di cose.

SASSUOLO-JUVENTUS

Si continua alle ore 18.00 con Sassuolo-Juventus. Sfida con una storia recente, la prima volta risale al 2014 e a siglare il primo gol per la Signora in maglia gialla è stato Carlitos Tevez. Con un gran destro da fuori e con la grinta che ci metteva in ogni situazione dov’era protagonista.

LAZIO-MONZA

Il sabato si chiude alle ore 20.45 con Lazio-Monza. Un solo precedente, quello dello scorso campionato, e un protagonista che ha già cambiato maglia. A decidere l’incontro dell’Olimpico è stato Luka Romero, con tutta la felicità di un ragazzo di 17 anni. L’argentino quest’estate è passato al Milan, dove ancora deve fare il suo debutto in prima squadra.

EMPOLI-INTER

Alle ore 12-30 inizia la domenica di Serie A con il più classico dei testa-coda: l’Empoli con zero punti e zero gol segnati ospita l’Inter in testa a punteggio pieno. A rendere il pronostico ancora di più senso unico ci sono gli ultimi 5 appuntamenti in Toscana, con altrettante vittorie nerazzurre per un parziale di 9-0 a proprio favore. L’autore dell’ultimo gol è stato, neanche a dirlo, Lautaro. Unica differenza rispetto a oggi è il compagno d’attacco con cui si abbracciava.

ATALANTA-CAGLIARI

Ore 15, a Bergamo si gioca Atalanta-Cagliari. Lo riconoscete? É Sergio Floccari. Nella stessa giornata, il 24 settembre di 15 anni fa, ha deciso con un suo gol proprio Atalanta-Cagliari. Trovate somiglianze con Gianluca Scamacca

UDINESE-FIORENTINA

Alla stessa ora va in scena Udinese-Fiorentina. Loro sì che dovrebbero assomigliarsi. Sono Andrea e Riccardo Sottil, padre e figlio: l’uno il mister dei friulani, l’altro attaccante della Viola. Chi vincerà la sfida in famiglia

BOLOGNA-NAPOLI

Si prosegue alle 18 con Bologna-Napoli. Per la serie come passa il tempo e come cambiano le rose della squadra, l’ultima vittoria dei rossoblu è di 5 anni fa. Finì 3-2 e nessuno dei goleador di quella gara gioca più in Italia: Santander, che segnò una doppietta, è in Paraguay. Dzemaili ha appeso le scarpette al chiodo; Ghoulam e Mertens sono in Turchia, in due squadre diverse.

TORINO-ROMA

L’ultimo appuntamento è Torino-Roma alle ore 20.45. Tra le più grandi imprese granata ci fu la vittoria quando i giallorossi erano campioni d’Italia nel 1983, guidati da Nils Liedholm. E dire che il Toro si fece anche un autogol con Zaccarelli, ma arrivò solo sul 2-0 e a un minuto dalla fine…

