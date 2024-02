I nerazzurri hanno archiviato la pratica Salernitana senza nessun tipo di problema e ora sono pronti a rituffarsi nella massima competizione europea.

C’erano dubbi su come Simone Inzaghi avesse gestito il doppio impegno campionato-Champions League: ieri una parte è stata fugata, la formazione che ha affrontato l’ultima in classifica era pressoché la titolare.

Certezze

Sono stati 3 i cambi di formazione effettuati da Simone Inzaghi, di cui 1 forzato, quello al centro della difesa tra De Vrij ed Acerbi per l’infortunio di quest’ultimo; per il resto hanno giocato Dumfries e Carlos Augusto diversamente dalle ultime gare. Inzaghi si fida dei titolarissimi e tiene moltissimo al campionato. Il tecnico può sorridere per tanti motivi, uno di questi è la risposta dei due esterni: l’olandese ha segnato e propiziato il goal di Arnautovic mentre il brasiliano ha fornito 2 assist.

Diego Simeone

Inter riposata rispetto agli avversari

In Champions League martedì prossimo dovrebbero cambiare solo i quinti rispetto alla formazione scesa in campo ieri sera: Darmian e Dimarco riprenderanno i loro posti. La Gazzetta dello Sport sottolinea che l’Inter avrà quasi un giorno di riposo in più visto che l’Atletico ha giocato poco fa e ha vinto 5-0 contro il Las Palmas. La squadra di Simeone però ha anche disputato 4 gare in più rispetto ai nerazzurri nell’ultimo mese e mezzo, colpa anche dell’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia per mano del Bologna. Appuntamento a martedì sera a San Siro due qui, certamente mancheranno Morata e Acerbi.

L’articolo Verso l’Atletico Madrid: Inzaghi ha già deciso la formazione proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG