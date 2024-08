Fonseca potrebbe proporre una formazione con diversi cambi rispetto alle precedenti gare, dando vita a un vero e proprio ribaltone.

La sfida tra Lazio e Milan prevista per sabato 31 agosto si preannuncia come uno degli incontri più intriganti di questo inizio di stagione. Entrambe le squadre, guidate rispettivamente da Marco Baroni e Paulo Fonseca, hanno vissuto momenti contrastanti nelle prime fasi del campionato e sono ora in cerca di conferme e di una svolta che possa indirizzare positivamente il loro cammino.

Il Milan cerca la quadra perfetta

Il Milan di Paulo Fonseca ha delle incognite da risolvere, in particolare su come trovare la formula ottimale per far esprimere al meglio la squadra. I dubbi sono vari, a partire da chi schierare come terzino destro tra Emerson e Calabria—con il primo che non ha convinto appieno nei minuti a disposizione—finendo alla composizione del tridente offensivo e al ruolo di Loftus-Cheek nel centrocampo. Il possibile ballottaggio fra Tomori e Gabbia in difesa aggiunge ulteriori interrogativi sulla formazione definitiva che Fonseca proporrà in campo.

Paulo Fonseca

Strategie e formazioni a confronto

La Lazio si presenta all’appuntamento con alcuni grattacapi non di poco conto, soprattutto riguardanti il reparto difensivo. Dopo una vittoria contro il Venezia e una sconfitta a Udine, Baroni deve far fronte a una vera e propria emergenza difensiva: Nicolò Casale e Adam Marusic sono in dubbio a causa di infortuni, mentre Luca Pellegrini e Mario Gila sono fuori gioco. Questo lascia poche opzioni al tecnico, che si affiderà probabilmente ad Alessio Romagnoli, Manuel Lazzari, Patric e, se Marusic non dovesse recuperare, Elseid Hysaj. Da segnalare un interessante ballottaggio a centrocampo tra Rovella e Vecino che potrebbe influenzare le scelte del tecnico.

Aspettative e prospettive

Le sfide dirette tra Lazio e Milan hanno sempre il sapore di grandi occasioni e questa non fa eccezione. Entrambi gli allenatori, pur alle prese con le rispettive problematiche, hanno dimostrato in passato di saper reagire con decisione ai momenti difficili. Per la Lazio, il superamento dell’emergenza difensiva e la capacità di giocare un calcio fluido anche in assenza di pedine chiave potrebbero fare la differenza. Per il Milan, invece, la ricerca dell’armonia perfetta tra i vari reparti e la capacità di Fonseca di motivare la sua squadra a reagire dopo un inizio incerto saranno determinanti.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG