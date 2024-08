L’allenatore portoghese si gioca tantissimo stasera contro i biancocelesti e le scelte di formazione potrebbero essere clamorose.

Nel bel mezzo di una stagione calcistica ricca di aspettative e tensioni, il Milan apporta una svolta potenzialmente rivoluzionaria in vista della prossima partita contro la Lazio. L’allenatore Paulo Fonseca sembra orientato verso una formazione che escluderebbe due dei suoi giocatori più importanti della rosa, Theo Hernandez e Rafa Leao. Attraverso questa mossa audace, Fonseca invia un messaggio forte al suo team e all’intero mondo del calcio: nessun giocatore è al di sopra della squadra.

Il messaggio

Fonseca, secondo la Gazzetta dello Sport, se confermasse queste scelte, non nasconderebbe il suo disappunto per l’atteggiamento mostrato dalla squadra durante la recente partita contro il Parma. Specificamente, la prestazione difensiva e l’impegno complessivo sono stati ritenuti insoddisfacenti, con Theo Hernandez ritenuto particolarmente colpevole per entrambe le reti subite. L’esclusione della catena di sinistra dalla formazione titolare per la prossima gara rispecchia la decisione di Fonseca di porre al centro valori quali l’applicazione tattica e lo spirito di squadra, sacrificando anche le individualità più brillanti in nome di un obiettivo collettivo.

Theo Hernandez e Alvaro Morata

Debutti e ritorni in campo

Chiaramente poi l’attenzione si sposta sugli eventuali sostituti. Tra questi, Terracciano si prepara a giocare titolare come terzino sinistro, Emerson Royal, al suo esordio dal primo minuto, avrà il compito di confrontarsi con un avversario difficile come Zaccagni, mettendo alla prova la sua capacità di adattamento alle strategie di Fonseca. Anche Fofana, non completamente pronto per un intero match, è previsto tra i protagonisti, supportato da Reijnders e Loftus-Cheek in mezzo campo.

Trequarti e attacco

In attacco Chukwueze e Pulisic sono chiamati a occupare le fasce; il secondo tornerebbe a sinistra, un ruolo in cui il giocatore americano si è distinto negli anni al Chelsea. Il centravanti è Okafor, qui la scelta è obbligata per i forfait di Morata e Jovic.

