Enrico Curro, parlando di Milan, ha esternato pareri forti sulla proprietà rossonera, su Paolo Maldini e su Paulo Fonseca.

Il Milan è sempre più oggetto di discussione, soprattutto dopo il doppio passo falso in campionato. La sconfitta di Parma ha aperto una voragine di incertezza, timori e preoccupazioni in merito all’immediato cammino in campionato e in Champions League. A tal proposito Enrico Curro, autorevole firma de ‘la Repubblica’, è intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Sportiva’, affermando pensieri decisamente forti sia sulla proprietà rossonera, sia sull’ormai ex Paolo Maldini, arrivando fino al tecnico Paulo Fonseca.

Vogliono cancellare l’era Maldini

“Siamo in una fase in cui i risultati del campionato sono un po’ bugiardi e ogni valutazione è un po’ sbilanciata oggi. Detto questo il Milan ha bisogno di un attaccante e mi colpisce l’ossessione evidente di cancellare l’era Maldini-Massara-Boban in tutto per tutto. Saelemaekers poteva essere utile e la cessione di Kalulu dimostra che ci sia questa ossessione assoluta di cancellare un periodo per far vedere che non sia esistito fermo restando che i migliori giocatori in rosa stavano ampiamente in quell’epoca: Maignan, Leao e Theo appartengono a quella fase”.

Paulo Fonseca

Su Fonseca…

“E’ presto per dare giudizi ma è evidente che ci sono delle lacune nella rosa. Se si fa male Theo non hai nessuno di ruolo con cui sostituirlo. La fase difensiva non contempla giocatori adatti alla copertura e non solo alla fase d’attacco. Al di là di questo il vero parametro di giudizio è il campo internazionale. Se queste lacune che vediamo nel campionato italiano non verranno colmate rischiano di tradursi in qualcosa di più serio”.

