Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha risposto in modo decisamente forte a un giornalista che gli domandava di un possibile cambio tattico.

Nel calcio, ogni partita rappresenta non solo una prova di forza e abilità fisica ma anche una sfida di intelligenza e strategia tattica. La recente sconfitta del Milan contro il Parma ha scatenato una serie di interrogativi non tanto sulla capacità individuale dei giocatori, ma sulla scelta di formazione adottata dal tecnico. In particolare, il dibattito si è acceso intorno alla conformazione tattica della squadra, auspicando forse un ripensamento che possa meglio adattarsi alle caratteristiche del suo roster.

Questioni di formazione

Al centro delle discussioni c’è la disposizione in campo preferita dal mister del Milan, un 4-2-3-1 che, secondo molti, non sarebbe la più idonea data la composizione attuale della squadra. Il fulcro del problema risiede nella tipologia di giocatori disponibili per il centrocampo, dove risalta la presenza singolare di un mediano puro, Fofana, circondato da una maggioranza di mezzali quali Reijnders, Loftus-Cheek e il potenziale arrivo di Rabiot. Questa configurazione solleva dubbi sulla capacità della squadra di supportare efficacemente sia la fase offensiva che quella difensiva.

Paulo Fonseca

Un rifiuto del cambiamento?

Nonostante le evidenti problematiche tattiche e le difficoltà incontrate, soprattutto nelle ripartenze avversarie sulle fasce che mettono in luce una vulnerabilità difensiva, il tecnico Fonseca sembra non voler deviare dal proprio schema prediletto. In conferenza ha infatti dichiarato, a domanda specifica, di “non voler discutere di questo ma rispetto l’opinione che a 2 soffre la squadra”. La scelta di non discutere pubblicamente di tattica, né tantomeno di considerare un passaggio a una formazione 4-3-3, che potrebbe teoricamente sfruttare meglio il parco giocatori a disposizione, suscita perplessità. Questa ostinazione nel mantenere un’impostazione fissa, in assenza di un personale completamente conforme, solleva interrogativi sulla flessibilità di Fonseca nel gestire le risorse umane a sua disposizione.

Riflessioni sul dibattito tecnico-tattico

Il calcio è uno sport che vive di evoluzione e adattamento. Le grandi squadre e i grandi allenatori si distinguono non solo per i trofei vinti ma anche per la capacità di rinnovarsi e di adattare la strategia alle caratteristiche dei giocatori disponibili. La situazione attuale del Milan pone quindi un interrogativo più ampio sulla gestione tecnico-tattica dell’allenatore, mettendo in luce la necessità di una possibile revisione della visione di gioco per affrontare le sfide future con maggiore efficacia. La resistenza al cambiamento, soprattutto quando i risultati invitano a una riflessione, può rappresentare un limite difficile da superare in un contesto competitivo e in rapida evoluzione come quello del calcio moderno.

