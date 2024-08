Abraham potrebbe essere, a sorpresa, convocato per la trasferta di sabato del Milan a Roma contro la Lazio. Ecco svelato il motivo.

Nel mondo del calcio italiano, la finestra di trasferimento e le regole che governano tesseramenti e trasferimenti di giocatori sono spesso soggette a eccezioni e derogue speciali. Un caso recente che sta catturando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori riguarda la possibilità per il Milan di tesserare Tammy Abraham, l’attaccante inglese, proprio in vista del match chiave contro la Lazio. Grazie a una decisione della FIGC, resa possibile da una richiesta congiunta dei club di Serie A, si apre una finestra temporale eccezionale per effettuare modifiche all’elenco dei giocatori ammessi per le gare imminenti.

Un’opportunità per il Milan e Abraham

Il Consiglio Federale della FIGC ha accettato la richiesta proveniente dai club della massima serie di concedere una deroga riguardante il deposito di variazioni all’elenco dei 25 calciatori. Questa decisione nasce dalla necessità di fornire maggiore flessibilità ai club che si apprestano ad affrontare impegni importanti verso l’inizio della stagione. In particolare, per le squadre impegnate in gare il 30 e 31 agosto e il 1° settembre 2024, sono stati stabiliti nuovi termini limite per le modifiche agli elenchi dei giocatori.

Milan

Nuovi termini per i movimenti di calciomercato

Si delineano quindi tre scadenze differenziate in base al giorno di gara delle varie squadre:

Per chi gioca il 30 agosto, il limite è fissato a mezzanotte del 29 agosto 2024.

Le squadre in campo il 31 agosto hanno tempo fino alle 10:00 dello stesso giorno per registrare eventuali cambi.

Infine, per le partite previste il 1° settembre, la finestra si chiude alla mezzanotte del 31 agosto.

Queste nuove disposizioni si riflettono direttamente sulle strategie di mercato dei club, permettendo loro di sfruttare fino all’ultimo disponibile per perfezionare la rosa in vista degli impegni ufficiali.

La partita Lazio-Milan come banco di prova

L’imminente incontro tra Lazio e Milan, fissato per il 31 agosto alle ore 20.45, si delinea come uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio stagione. In questo contesto, il Milan trova una preziosa opportunità per rafforzare il suo attacco includendo Tammy Abraham, dato che ha tempo fino alle 10 del 31 agosto per completare il tesseramento. La possibilità di far debuttare l’attaccante inglese in una sfida così significativa aggiunge tensione e attese all’appuntamento, con il club rossonero che potrebbe trarne un importante vantaggio competitivo.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG