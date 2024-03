Nella marcia di avvicinamento al ritorno degli ottavi di Champions League per i nerazzurri è andato quasi tutto bene; il tecnico ha ritrovato diversi elementi cardine.

L’Inter ha conquistato al Dall’Ara l’ennesima vittoria di un inizio di 2024 praticamente perfetto: a Bologna non era per nulla facile anche perché aleggiava nelle menti di tutti l’impegno di mercoledì contro l’Atletico Madrid.

Vigilia lineare

Il grande vantaggio in classifica permetteva ai nerazzurri di approcciare alla gara contro la squadra di Thiago Motta con discreta serenità: Inzaghi ha schierato comunque una formazione competitiva anche se Pavard, Dimarco e Lautaro Martinez non hanno messo piede in campo neanche per un minuto. Viceversa gente al rientro come Acerbi, Calhanoglu e Thuram ha giocato dal primo minuto per mettere minuti nelle gambe. Ieri chi ha giocato ha svolto una semplice seduta defaticante mentre da oggi si è fatto sul serio.

Matteo Darmian

La formazione migliore possibile

L’Atletico Madrid non se la passa bene e sabato ha perso contro il Cadice, la terzultima in classifica che non vinceva da molti mesi; non per questo però va sottovalutato, anzi occorre fare ancora più attenzione. Gli uomini di Simeone punteranno tutto sulla Champions League, si parte dall’1-0 per l’Inter dell’andata. Secondo Tuttosport Inzaghi dovrebbe schierare gli 11 migliori possibili: l’unico ballottaggio riguarda la fascia destra ed è quello tra Dumfries e Darmian. Ora come ora quest’ultimo è il titolare ma l’olandese sta ritrovando la forma migliore; tra l’altro a Bologna Dumfries ha giocato un tempo in meno rispetto a Darmian, la decisione definitiva verrà presa a ridosso della gara.

L’articolo Verso Madrid, Inzaghi ha un solo dubbio di formazione proviene da Notizie Inter.

