Rossoneri pronti a scendere in campo per la partita contro l’Udinese. Il match è in programma domani a San Siro alle ore 18.00.

Mancano ancora diversi giorni prima di Milan-Udinese, sfida cruciale per il cammino dei rossoneri in Serie A. Una partita ancora più fondamentale per Paulo Fonseca che deve rifarsi dopo il clamoroso e pesantissimo ko di Firenze e l’amara sconfitta in terra tedesca sul campo del Bayer Leverkusen. Il tecnico lusitano, confermato dai vertici societari, è comunque avvolto dallo scetticismo dei tifosi e della stampa, praticamente da quando è arrivato in rossonero.

E’ un Milan che ha cambiato molto dal punto di vista tattico, ma che non sembra però aver ancora trovato la sua identità definitiva dopo una campagna acquisti generosa e che ha rivoluzionato ancora una volta il gruppo rossonero. In vista di sabato, una delle poche note liete potrebbe essere il ritorno di Christian Pulisic, rientrato dopo gli impegni con la sua nazionale, dove come in rossonero risulta spesso decisivo. E’ in cerca di risposte anche Tammy Abraham, uscito malconcio dalla gara contro la Fiorentina dopo il penalty sbagliato.

A San Siro arriva l’Udinese

La squadra di Kosta Runjaic è reduce da una vittoria importante nello scontro diretto contro il Lecce, mentre il Milan deve riscattarsi dopo la sconfitta a Firenze. I rossoneri partono da favoriti in casa propria, ma la pressione potrebbe giocare brutti scherzi. La squadra di Fonseca, infatti, non può più perdere punti se vuole lottare per i primi posti della classifica. La stagione è ancora molto lunga, ma gli impegni sono tanti e le squadre che lottano per un posto in Europa sono molte. I tifosi sono fiduciosi per la sfida di sabato, utile per tornare a sorridere dopo le ultime due trasferte di Leverkusen e Firenze.

Paulo Fonseca

Abraham titolare? Poche certezze per l’inglese

Per quanto riguarda l’attaccante ex Roma c’è più di un’incertezza. Nonostante la prestazione altamente negativa di Firenze e il gol che non arriva dalla gara di settembre contro il venezia, Paulo Fonseca ritiene ancora che sia la scelta migliore. Un turno di riposo, però, potrebbe fargli bene. Al momento, dunque, non c’è la certezza assoluta in merito ad una sua esclusione e nemmeno per quanto riguarda il sostituto. In questi giorni, l’ex allenatore del Lille ha provato Noah Okafor come riferimento centrale, ma potrebbe essere Alvaro Morata a tornare a fare la punta con l’inserimento di Ruben Loftus-Cheek a centrocampo e lo spostamento di Tiijani Reijnders sulla trequarti. Idee e pensieri che saranno più chiari dopo l’allenamento della vigilia in programma fra poche ore.

