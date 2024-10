Dubbi e riflessioni per Fonseca in vista della prossima sfida di campionato. Tutte le opzioni possibili per sostituire Theo.

Il Milan è pronto a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, ed attendere i rossoneri ci sarà l’Udinese, sabato alle 18.00 a San Siro. La dirigenza rossonera inoltre, sta pensando a come rinforzare la rosa in vista del mercato invernale. Sarà infatti una sessione che vedrà il Milan tra le squadre protagoniste. Il club di Via Aldo Rossi non potrà tirarsi indietro per rafforzare un organico che presenta oggettivamente delle lacune. Serviranno almeno un paio di colpi, per migliorare la squadra sia in difesa che a centrocampo, ma non è da escludere anche un arrivo anche in avanti.

La rosa di Fonseca è dotata di una buona struttura, ma a centrocampo e in difesa manca sempre qualcosa. Il dubbio nasce poi dall’assenza di Theo, out per squalifica e gli infortuni di Calabria e Florenzi. Da qui, tutte le possibili scelte difensive di Fonseca in vista della prossima gara di campionato contro i Friulani.

I prossimi impegni in Serie A: due big match per il Milan, ma prima l’Udinese

La Lega Serie A ha rese note anche le date e gli orari ufficiali delle partite di campionato successive, cioè quelle che vanno dalla 14esima alla 18esima giornata, partite che si giocheranno quasi tutte durante il mese di dicembre. Il torneo, come noto, non si fermerà durante le feste di Natale. Il Milan infatti chiuderà l’anno il 29 dicembre contro la Roma a San Siro. Ci sono due big match molto importanti nel programma dei rossoneri: Atalanta il 6 dicembre a Bergamo e Roma, appunto il 29 dicembre. Le prossime partite:

14° giornata: Milan-Empoli, 30/11 (ore 18:00) – DAZN

15° giornata: Atalanta-Milan, 6/12 (ore 20:45) – DAZN/Sky

16° giornata: Milan-Genoa, 15/12 (ore 20:45) – DAZN

17° giornata: Hellas Verona-Milan, 20/12 (20:45) – DAZN

18° giornata: Milan-Roma, 29/12 (20:45) – DAZN

Verso Milan-Udinese, le ultime per sostituire Theo

La prima scelta per la sostituzione di Theo Hernandez è il giocatore che ha occupato la sua posizione durante tutta la pre-season: Filippo Terracciano. Arrivato quasi un anno fa dall’Hellas Verona, con Stefano Pioli non ha mai avuto possibilità di scendere in campo e anche con Fonseca, in partite ufficiali, si è visto poco. Adesso però c’è necessità e lui è quello che ha giocato più spesso in quel ruolo in estate. Ci sono anche altre opportunità. Uno di questi è quello che Zlatan Ibrahimovic ad inizio stagione ha designato come vice Theo Hernandez: è Alex Jimenez, che in questa stagione farà la spola fra prima squadra e Milan Futuro. Senza nemmeno Calabria, out per infortunio, lo spagnolo sarà quasi sicuramente convocato e chissà che Fonseca non pensi di dargli un’occasione dal primo minuto per il ruolo di terzino sinistro. Un’altra opzione è Davide Bartesaghi, rientrato dopo la squalifica per l’ingiusta espulsione contro il Lecce.

