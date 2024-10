Si avvicina la ripresa del campionato, in particolare l’impegno di sabato del Milan contro l’Udinese. Ecco la probabile formazione. In un appuntamento cruciale dell’8^ giornata della Serie A 2024-25, il Milan ospiterà l’Udinese in una sfida che si preannuncia infuocata. Con il fischio d’inizio previsto per le 20:45 di sabato 19 ottobre, i rossoneri, guidati da Paulo Fonseca, sono in cerca di riscatto dopo le recenti battute d’arresto contro il Leverkusen e la Fiorentina nel tentativo di rimettersi in carreggiata. Dall’altra parte, l’Udinese di Runjaic si presenta a San Siro con l’intento di proseguire il suo sorprendente inizio di stagione, segnato da performance eccellenti che hanno sorpreso critica e tifosi. Ripartire dopo Firenze Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla […]

Leggi l’articolo completo Verso Milan-Udinese, novità in attacco e un dubbio in difesa: la probabile formazione, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG