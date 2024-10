Il Milan non perde di vista le occasioni che potrebbe riservare il mercato. Una in particolare appare essere davvero ghiotta. Nella frenetica danza del calciomercato, il Milan si prepara ad affrontare un passaggio cruciale nel rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, con particolare attenzione alla mediana. Con l’infortunio di Bennacer che ha lasciato un vuoto nel cuore del gioco, la strategia dei rossoneri si orienta verso una figura giovane, dinamica e cresciuta nel calcio italiano per dare nuova linfa alla costruzione del gioco. Milan in difficoltà Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra i giocatori, ha riportato alla luce dei problemi che necessitano soluzioni immediate. Tali circostanze, unite alla sconfitta, hanno riaperto il dibattito sulla capacità […]

