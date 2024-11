Il Milan è atteso domani da una sfida difficile in quel di Monza. Fonseca recupererà gli infortunati per la sfida Le ultime da Milanello.

In un ambiente in cui la pressione e l’attesa sono palpabili, il Milan si prepara a una delle partite più critiche della stagione, con l’obiettivo di riprendersi dal recente scivolone contro il Napoli. Alla vigilia della sfida con il Monza, l’allenatore Paulo Fonseca deve capire chi potrà schierare per la sfida.

Alcuni rossoneri sono infatti alle prese con alcuni guai fisici che dovranno essere valutati. Ecco le ultime notizie che filtrano da Milanello in previsione di una sfida che si preannuncia essere molto importante e che potrebbe segnare il percorso del Milan in stagione.

Riscattare la sconfitta con il Napoli

Il Milan e Fonseca sono chiamati a riscattare la sconfitta a domicilio patita con il Napoli che ha gettato ombre sul campionato dei rossoneri che si trovano ora a 11 punti dalla vetta. Occorre una svolta, forte e decisa che possa interrompere questa emorragia di negatività che gira intorno alla squadra. Fonseca ha incassato la fiducia della società che però pare essere a tempo, ragione in più per sterzare in modo netto la direzione che il Milan sta prendendo e tornare a vincere e convincere. Per farlo occorrerà recuperare tutti gli effettivi, cosa che Fonseca cercherà di fare già per la sfida di domani.

Le ultime da Milanello

Al centro sportivo di Carnago, teatro quotidiano degli allenamenti del Diavolo, si respira un’aria di cauto ottimismo grazie al recupero di Christian Pulisic, Luka Jovic e Davide Calabria. I tre, avendo preso parte regolarmente alla sessione di allenamento con il resto della squadra, sembrano pronti a dare il loro contributo nella prossima importante trasferta. Non tutte le notizie sono però positive: Matteo Gabbia, a causa di un allenamento differenziato, non sarà disponibile per la partita contro il Monza. Per quanto riguarda Tammy Abraham, la sua presenza resta incerta. Dopo aver svolto una parte dell’allenamento col gruppo, ha proseguito con esercizi personalizzati, lasciando adito a speranze per un suo eventuale impiego. La strategia di Fonseca per la prossima partita si preannuncia audace, con il possibile rientro di Rafa Leao, il cui impatto contro il Napoli non è passato inosservato. Presumibilmente verrà schierato dall’inizio insieme a Pulisic, Samu Chukwueze e Alvaro Morata, delineando così un attacco di tutto rispetto. Sul versante del centrocampo, la fine della squalifica di Tijjani Reijnders porta nuove opzioni tattiche, con Youssouf Fofana che completerà la mediana rossonera. In difesa si apre il dibattito per la sostituzione di Gabbia, con Fikayo Tomori e Malick Thiaw in lizza per un posto da titolare. Theo Hernandez, dopo un periodo di assenza in campionato, è previsto tornare a occupare il flanco sinistro della difesa, mentre Davide Calabria potrebbe riconquistare una maglia da titolare sulla fascia opposta.

Paulo Fonseca

Fonseca ancora al timone

L’allenatore, di fronte alle sfide poste da infortuni e squalifiche, sembra aver trovato un equilibrio che potrebbe rivelarsi vincente, mixando rientri attesi a scelte coraggiose che testimoniano la volontà di lasciarsi alle spalle il recente periodo negativo. In un contesto così complesso, ogni tassello recuperato e ogni decisione maturata sul campo di Milanello possono fare la differenza, delineando un futuro in cui il Milan si ripropone come protagonista indiscusso della scena calcistica italiana ed europea.

