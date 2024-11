Il Milan inizia a guardarsi attorno in previsione della prossima stagione, nel mirino spunta il nuovo talento della Serie A.

In una danza tattica che anima il mercato del calcio, il Milan si mostra proattivo nella ricerca di un rinforzo offensivo atto a rivitalizzare la propria formazione attaccante. La squadra mercato rossonera infatti vorrebbe effettuare qualche modifica in funzione della prossima stagione.

Al centro della discussione c’è il futuro di Abraham che, al momento, appare meno solido di qualche settimana fa. In questo contesto si registra l’interesse del Milan per il nuovo talento della Serie A.

La situazione

Il Milan ha accolto nell’estate tra luglio e agosto due nuovi attaccanti, Alvaro Morata e Tammy Abraham, al fine di potenziare il reparto offensivo. Morata, approdato con un contratto quadriennale più opzione al termine, sembra già integrato nel tessuto rossonero e destinato a rimanere parte del progetto a lungo termine. Per quanto riguarda Abraham, giunto in prestito dalla Roma, il suo futuro appare più incerto. Entrambi gli attaccanti hanno mostrato impegno, ma con un ritorno gol complessivo che lascia spazio al desiderio di più. La speranza è che il loro contributo possa crescere, sposandosi alle ambizioni rossonere.

Sul radar rossonero un giovane talento

Nonostante gli sforzi compiuti, la dirigenza del Milan è già alla ricerca di nuove pedine che possano garantire una maggiore incisività offensiva. Tra i nomi emersi – scrive Milanlive.it – c’è quello di Ange-Yoan Bonny, giovane promessa francese in forza al Parma. La stagione apertasi nel 2024/2025 lo ha visto protagonista con 3 gol e un assist in 8 presenze, numeri che hanno attirato l’attenzione non solo del Milan, ma anche di altre squadre di vertice della Serie A. Il suo stile di gioco, che combina forza fisica e capacità di assist, nonché un attacco posizionale intelligente, lo rende un profilo interessante per i rossoneri.

Tammy Abraham

Un tesoro a Parma

Il Parma, consapevole di avere tra le mani un elemento di grande valore, spera di trattenere Bonny il più a lungo possibile. L’obiettivo è valorizzare ulteriormente il giocatore, sia per fini sportivi nella lotta per la salvezza, sia in prospettiva di un trasferimento lucrativo. Il giovane, paragonato per caratteristiche fisiche e tecniche a Romelu Lukaku, dimostra di avere già le carte in regola per far parlare di sé nel panorama calcistico italiano e internazionale.

