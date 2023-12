Verso Inter-Napoli, Pistocchi: «Il Napoli arriva meglio alla sfida» Le parole del giornalista

Intervistato dai microfoni di Radio Marte, Maurizio Pistocchi ha parlato di Mazzarri e della sfida tra Napoli ed Inter:

«Il Napoli di Walter Mazzarri mostra continui segnali di in crescita come gruppo? Il Napoli arriva all’Inter meglio di due settimane fa, e questa è già una nota positiva. ‘è qualcosa da mettere a posto, però, perché il Napoli prende davvero troppi gol: ne ha subiti già ventiquattro, tra campionato e coppa. Sono tanti, specie se consideri che un anno fa ne prendeva pochissimi, pur giocando un calcio molto offensivo. Mazzarri deve lavorare su questo e sono sicuro che abbia capito quale sia la problematica. Non si possono lasciare i difensori in situazioni come quelle che abbiamo visto a Madrid»

L’articolo Verso Napoli-Inter, Pistocchi: «Gli azzurri arrivano meglio alla sfida» proviene da Inter News 24.

