I nerazzurri hanno poco tempo per recuperare le energie perse nella gara contro i biancocelesti visto che domani è già tempo di finale.

Domani alle 20 c’è la finale di SuperCoppa italiana: Napoli-Inter assegna il primo trofeo della stagione e nessuna delle due squadre intende risparmiarsi.

Le scelte di Inzaghi

Trattandosi di partita secca Inzaghi schiererebbe la miglior formazione possibile ma il tecnico ha invece diversi dubbi; in conferenza stampa il piacentino ha fatto notare come c’è da valutare il fatto stanchezza. Secondo Il Giornale i maggiori punti interrogativi sono le condizioni di Calhanoglu che venerdì scorso ha chiesto il cambio nel finale: il turco non preoccupa ma un piccolo problemino muscolare lo ha accusato. In ogni caso dovrebbe giocare dal primo minuto anche perché avrà tempo per riposarsi il prossimo week end dato che sarà squalificato per Fiorentina-Inter del 28 gennaio.

Hakan Calhanoglu-Nicola’ Barella

Il ballottaggio a centrocampo

Frattesi, autore del terzo goal nella semifinale contro la Lazio, scalpita per essere titolare ma Mkhitaryan è inamovibile in questo momento; qualche dubbio in più c’è su Barella su cui pende una diffida “pericolosa”. In caso di ammonizione l’Inter andrebbe a Firenze senza 2 terzi del centrocampo titolare e questa potrebbe essere una variabile da considerare domani; al momento il sardo resta comunque favorito per giocare dal primo minuto. Per il resto non ci sono grandi dubbi: Dumfries è in ballottaggio serrato con Darmian. In difesa Bastoni si allenato a parte oggi e quindi sembra favorito De Vrij.

Gli azzurri

Il Napoli dovrebbe riproporre il modulo con la difesa a 3; ricordiamo che sono indisponibili Anguissa e Osimhen che sono in Coppa d’Africa.

L’articolo Verso Napoli-Inter: un paio di dubbi a centrocampo per Inzaghi, i nerazzurri perdono un titolarissimo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG