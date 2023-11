I nerazzurri mercoledì affronteranno nuovamente gli austriaci dopo averli battuti 2-1 a San Siro il 24 ottobre.

L’Inter si gode la vetta della classifica in Serie A ma non può assolutamente distrarsi perché gli impegni sono tanti e riguardano non solo il campionato. La Juventus con la vittoria di ieri a Firenze ha tenuto botta e si è riportata a meno 2: dopo la sosta delle nazionali ci sarà lo scontro diretto.

La situazione in Europa

In Champions League i nerazzurri possono già chiudere il discorso dopodomani: basterà vincere con qualsiasi risultato contro il Salisburgo. Chiaramente ad essere matematico sarebbe solamente l’approdo agli ottavi: il primo posto nel girone, che sulla carta porta notevoli vantaggi in sede di sorteggio, andrà conquistato nelle ultime due gare. L’Inter condivide il primato con la non più sorprendente ormai Real Sociedad.

Alexis Sanchez

La formazione

Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione per non spremere i titolari anche in vista dell’ultimo impegno di campionato prima della terza e ultima sosta delle nazionali del 2023. Secondo il Corriere dello Sport ci saranno due cambi in difesa, uno forzato, due al centro e uno in attacco: dovrebbero giocare Bastoni, Darmian (al posto dell’infortunato Pavard), Frattesi, Carlos Augusto ed Alexis Sanchez.

Gli acciaccati

Pavard starà fuori almeno due mesi e pensando alle primissime impressioni è anche una buona notizia, Cuadrado è ancora alle prese con la tendinite e non ci sarà mentre molto probabilmente sarà convocato Arnautovic.

L’articolo Verso Salisburgo: Inzaghi insegue la qualificazione agli ottavi con qualche cambio di formazione proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG