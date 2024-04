I rossoneri oggi pomeriggio alle 15 saranno di scena sul campo di Reggio Emilia dove nel 2022 si laurearono campioni d’Italia per l’ultima volta.

Il Milan è reduce dalla batosta di Europa League contro la Roma: a San Siro giovedì scorso è finita 0-1 ma i rossoneri sono crollati sul più bello. Si tratta di una sconfitta inaspettata perché la squadra di Pioli arrivava come meglio non poteva alla gara, 7 vittorie consecutive il bottino prima del K. O. con i giallorossi; oggi il Milan può ripartire anche se molti ritengono che il pensiero di giocatori e allenatore possa essere già per le prossime 2 partite.

Theo Hernandez Jonathan Clauss

Le probabili

Si è parlato moltissimo in questi giorni delle brutte prestazioni di Theo Hernandez e Leao contro la squadra di De Rossi e Pioli molto probabilmente deciderà di fargli fare gli straordinari oggi a Reggio Emilia, almeno questo è quello che riporta Sky Sport. Si pensava che i rossoneri scendessero in campo in Emilia Romagna in formazione molto rimaneggiata per preservare le energie in vista dell’Europa League ma quasi sicuramente il turnover sarà moderato. In porta tocca a Sportiello, Maignan è affaticato ma non sarebbe a rischio per la gara di giovedì prossimo; riposano Tomori (diffidato), Bennacer, Reijnders, Pulisic e Giroud, ecco le probabili formazioni.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Thorsvedt; Defrel Matheus Enrique, Laurienté; Pinamonti. All: Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All: Pioli.

