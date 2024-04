La sconfitta casalinga contro i giallorossi in Europa League ha rimesso in discussione un po’ tutto all’interno del club rossonero.

Il Milan dopo 7 vittorie consecutive ed un ottimo 2024 si ferma proprio all’appuntamento più importante: in Europa League la Roma ha espugnato San Siro col risultato di 0-1 ma la qualificazione alle semifinali è ancora tutta da giocarsi al ritorno. Fino ad allora però le critiche Pioli ed alla catena di sinistra pioveranno copiose.

Rafael Leao

La responsabilità del tecnico

L’ex centrocampista Stefano Mauri a Tv Play ha espresso il suo parere sul momento attuale del Milan e sulla posizione di Stefano Pioli: “Bisogna imputare a Pioli solo gli infortuni che ha avuto, altrimenti sarebbe in lotta con l’Inter. Europa League? C’è ancora una gara di ritorno, ma credo che Pioli vada via dal Milan a prescindere dall’esito di questa stagione. Credo che sia finito di un ciclo”.

Possibilità Conte ad una, dolorosa, condizione

“Penso ad un tecnico come Conte, magari vendendo Leao e cucire una squadra intorno a Conte. Leao dà sempre l’impressione di essere svogliato, ma poi ti risolve le partite quando è in giornata. Deve fare un ultimo step di continuità per diventare un campione. Deve essere continuo anche nelle stesse partite. Gesto delle mani in faccia Era arrabbiato per la sua prestazione”. In realtà c’è anche un retroscena che accomuna il portoghese ed il tecnico leccese: prima che Leao arrivasse al Milan fu vicinissimo all’Inter di Conte, fu quest’ultimo ad optare per l’arrivo di un calciatore più pronto e quindi il portoghese finì al Milan.

