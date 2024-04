I rossoneri potrebbero cambiare allenatore in vista della prossima stagione: chiaramente dopo la sconfitta di giovedì scorso le voci riprendono vigore.

Il futuro di Stefano Pioli al Milan torna ad essere messo in dubbio dopo che l’ottimo inizio di 2024 pareva aver zittito le voci che lo vedevano in uscita a fine stagione.

La situazione

L’attuale allenatore del club rossonero giovedì prossimo, ma non solo, si giocherà tantissimo del suo futuro; il suo contratto è valido anche per la prossima stagione ma in caso di eliminazione dall’Europa League sembra scontato un suo esonero a giugno. Gerry Cardinale ha assistito a San Siro alla sconfitta inattesa contro i giallorossi e potrebbe non aver gradito.

Stefano Pioli

Il profilo del sostituto

Negli ultimi mesi tantissimi sono i nomi di allenatori che sono stati accostati al Milan (i vari De Zerbi, Thiago Motta e Conte) ma il Corriere dello Sport al momento menziona solamente Julen Lopetegui. Lo spagnolo ha una filosofia internazionale e in passato ha lavorato bene con i giovani, cosa che il Milan apprezza. Il suo ultimo trionfo è l’Europa League conquistata col Siviglia nel 2020 battendo tra l’altro l’Inter di Conte in finale; tuttavia negli anni successivi le cose non sono andate così bene. L’ultima esperienza è quella al Wolverhampton, squadra che lui stesso decise di abbandonare prima dell’inizio del campionato nel 2023 perché non contento del mercato.

Mossa concreta

Secondo il quotidiano romano il Milan ha già sondato e parlato due volte con Lopetegui: l’interesse è concreto e non si tratta solo di una suggestione per il dopo Pioli. Detto questo, al momento non c’è nessuna proposta sul tavolo perché i rossoneri devono ancora prendere una decisione definitiva sul parmense.

L’articolo Milan: Pioli torna in bilico, la dirigenza ha già parlato con Lopetegui proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG