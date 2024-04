Il data anlyst Alessandro Buccheri ha spiegato come i giallorossi sono riusciti a limitare il numero 9 rossonero.

Alessandro Buccheri ha parlato a MilanNews di Milan-Roma in chiave tattica. “Da un punto di vista posizionale è successo quello che è capitato anche contro lo Slavia Praga a San Siro, ovvero che il Milan troppo presto si proiettava negli ultimi 30 metri occupando quindi gli spazi troppo presto, sicuramente questo atteggiamento è stato indotto anche dall’ottima prova della Roma. Queste chiavi di lettura da parte di De Rossi sono state indirizzate anche da delle mosse tattiche particolari, come l’aver messo El Shaarawy sulla fascia destra”.

Daniele De Rossi

Disinnescato Giroud

“Un altro tema molto importante è stato quello legato alla prova di Giroud, che gol sbagliato a parte, ha fatto molta fatica spalle alla porta. Infatti, qui entra in gioco Smalling: secondo i dati raccolti dalle posizione medie, il difensore inglese ha giocato per la maggior parte della partita appena al di fuori della propria area di rigore, al contrario di Giroud, troppo distante da Leao e Pulisic (almeno 20 metri di media). De Rossi ha costruito intorno a Smalling una sorta di difesa a 3 abbassando molto Paredes e mettendo così Smalling a proprio agio nel non fare toccare palloni a Giroud”.

L’aggressività dei difensori rossoneri

“In realtà Gabbia l’ha fatto più volte, ricordo un recupero nel secondo tempo su Tammy Abraham con una successiva conclusione in porta proprio da parte del centrale rossonero. Gabbia ha giocato alto e aggressivo sia su Lukaku sia su Dybala, è stato invece più corto Thiaw, anche per le sue caratteristiche”.

L’articolo Buccheri: “Il Milan occupava gli spazi troppo presto, Giroud molto distante dai compagni per merito di De Rossi e Smalling” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG