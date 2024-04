I nerazzurri continuano ad allenarsi in vista dell’insidiosa trasferta di Udine: da Appiano arrivano notizie discordanti.

L’Udinese si trova al quattordicesimo posto in classifica, piazzamento che non concede rilassamenti perché il distacco dall’Empoli terzultimo e appena battuto dall’Inter è di soli 3 punti. Per questo motivo i bianconeri cercheranno di lottare su ogni pallone nel tentativo di portare a casa qualche punto.

Florian Thauvin

Le probabili

In porta da tempo Okoye è il titolare al posto di Silvestri, Cioffi dovrebbe confermare gran parte della formazione che a Pasquetta ha affrontato il Sassuolo; mancherà il centravanti Lucca per squalifica. Per la sua sostituzione Success è in vantaggio su Ehizibue: se venisse scelto quest’ultimo, che è un laterale, sarebbe il Tucu Pereyra ad avanzare la sua posizione. Nell’Inter si ferma Bastoni che difficilmente verrà convocato, così come De Vrij: in difesa quindi dovrebbe giocare Carlos Augusto. In porta torna Sommer che ha saltato il match di lunedì scorso contro l’Empoli per una distorsione alla caviglia. Secondo Sky Sport l’unico ballottaggio è sulla fascia destra dove Dumfries è in vantaggio perché Darmian potrebbe essere un’arma a gara in corso in diverse posizioni (anche in difesa). Verrà convocato anche il ristabilito Arnautovic; ecco le probabili formazioni.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Success. All. Cioffi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

