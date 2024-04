I nerazzurri ancora non hanno deciso chi sarà il secondo estremo difensore della prossima stagione: la questione non è prioritaria al momento.

Nonostante la stagione non sia ancora terminata e anzi manchino ancora circa due mesi alla fine delle ostilità, si parla già tanto di calciomercato. L’Inter nella prossima stagione affronterà una competizione in più, il Mondiale per Club, e prenderà parte alla Champions League in versione allargata, questo vuole dire che occorrerà rendere ancora più profonda la rosa.

La voce dell’esperto

I dirigenti si stanno portando avanti col lavoro, come riferisce anche il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW: “Anche l’Inter, dopo aver preso Zielinski e Taremi, sta valutando il da farsi anche in altri settori”.

La situazione

Ci sarà da chiarire chi sarà il secondo portiere alle spalle di Sommer che è sotto contratto almeno per un’altra stagione; ecco cosa le notizie in possesso dell’esperto di mercato. “La permanenza di Audero oggi è tutta da decifrare. Per questo il club nerazzurro continua a tenere presente la pista Bento. Il numero uno dell’Athletico Paranaense è nella lista degli osservati speciali da molto tempo. Ha un contratto di due anni ancora con la società brasiliana ma nonostante questo ha una valutazione alta. L’Inter mantiene vivi i contatti anche se sa bene che dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita. Soprattutto in Premier dove Chelsea e Arsenal hanno cominciato ad alzare il pressing”.

