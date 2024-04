Il difensore centrale del club piemontese potrebbe la prossima estate scegliere di abbandonare la squadra di cui è tifoso sin da bambino.

La crescita di Alessandro Buongiorno continua inarrestabile e molti top club soprattutto italiani si stanno accorgendo di lui.

I retroscena

L’italiano è molto attaccato al Torino, squadra in cui è nato calcisticamente e di cui è capitano: la scorsa estate dopo una lunga riflessione ha rifiutato l’offerta dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini ed ha rinnovato il contratto coi granata. Non è finita qui perché d’inverno ci ha provato il Milan che in quel momento era in emergenza in difesa: i rossoneri però non sono riusciti ad avvicinarsi alla richiesta di più di 30 milioni fatta da Cairo. Il Milan incontrò anche gli agenti del ragazzo che non rimase indifferente all’offerta di contratto, l’italiano però non ha voluto forzare la cessione.

Valentin Carboni

Prospettive future

Buongiorno chiuderà la stagione al Torino e poi potrebbe essere anche titolare agli Europei con la nazionale italiana; dopo la rassegna continentale però potrebbe decidere di fare il salto di qualità. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno al Torino: Tuttosport sostiene che su di lui ci sono le due milanesi. L’Inter ha un budget molto risicato e potrebbe affondare solo in caso di cessione di un big: la formula proposta sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto ed inserimento di contropartite tecniche. Martin Satriano, Francesco Pio Esposito e Valentin Carboni i nomi al vaglio anche se quest’ultimo ha già una valutazione altissima ed i nerazzurri non vorrebbero perderlo in nessun modo. Il Milan ha più budget ma potrebbe comunque proporre Marco Pellegrino, Jan Carlo Simic, Terracciano e Lorenzo Colombo.

L’articolo L’Inter lancia la sfida al Milan per Buongiorno proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG