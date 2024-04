Il centravanti olandese degli emiliani piace a mezza Europa e si appresta a diventare uno dei pezzi pregiati del mercato.

Parlare di “occasione” per un giocatore il cui prezzo è molto probabilmente superiore ai 40 milioni può sembrare strano ma forse non in questo caso. Joshua Zirkzee è il leader tecnico del Bologna che sta provando a centrare l’impresa di qualificarsi in Champions League: è un attaccante atipico dotato di grande tecnica, i 193 centimetri di altezza, inoltre, non gli impediscono di essere anche molto dinamico. Ha solo 22 anni e se si pensa che potrà diventare un fuoriclasse il prezzo non è esagerato; più di alcuno asserisce che abbia qualcosa di Zlatan Ibrahimovic.

Il parere

Il giornalista Tancredi Palmeri su Sportitalia ritiene che anche l’Inter stia pensando all’acquisto di Joshua Zirkzee: “L’Inter in principio pensa a Gudmundsson, ma il cash necessario non è così distante, e l’Inter si può giocare Fabbian come ulteriore moneta di scambio con il Bologna, che probabilmente porterebbe anche almeno un 5 milioni in più rispetto a Saelemaekers”.

Valentin Carboni

Il pensiero

“Servirebbero comunque una quarantina di milioni, che l’Inter dovrebbe radunare eventualmente sacrificando Valentin Carboni e gli altri prestiti minori. E’ una valutazione che si sta effettuando, proprio in virtù del fatto che Zirkzee è un talento e un’occasione che potrebbe non passare più a breve. E forti del fatto che sottotraccia l’Inter in questo momento lavora meglio di tutti, vedi Thuram l’anno scorsa assicurato con un blitz finale di 48 ore dopo quello che sembrava un lungo palleggio tra Milan e PSG”.

