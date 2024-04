L’ex centrocampista Aron Winter, nerazzurro dal 1996 al 1999, ha elogiato il modo di fare calcio della sua ex squadra.

TMW ha intervistato Aron Winter al Padel Best Expo di Montecarlo per parlare di Inter e di Serie A; ecco le sue impressioni. “Negli ultimi anni con Inzaghi si vede cosa ha fatto, stanno davvero giocando bene, si vede la differenza in classifica. Stanno meritando di vincere questo Scudetto, hanno una buonissima squadra”

Simone Inzaghi

Le squadre italiane che giocano meglio

“Ho visto qualche partita della Lazio uno o due mesi fa, secondo me giocavano bene anche se in campionato hanno un periodo complicato. L’Inter gioca molto bene, il Milan anche sta facendo buone cose. La Juve è tornata dopo qualche anno di difficoltà, per me queste sono le squadre più belle da vedere”.

Sul connazionale Dumfries

“In Olanda non giocava in una grande squadra, in Italia ha fatto un grande salto. Ha avuto una grande crescita e secondo me sta meritando, se adesso ha difficoltà è perché la rosa dell’Inter è forte e c’è tanta concorrenza. Per me è un grande giocatore”. Arrivato dal PSV Eindhoven per 14 milioni, Dumfries ha faticato nei primi mesi all’Inter; il laterale però non ha mai mollato e ha dimostrato grande forza di volontà nell’arrivare poi a prendersi la titolarità. In questo momento è tornato ad essere la seconda scelta rispetto a Darmian ma domani dovrebbe avere una nuova chance dal primo minuto.

L’articolo Winter: “L’Inter sta meritando di vincere questo Scudetto, Dumfries ha avuto una grande crescita” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG