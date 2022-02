Il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali esprime soddisfazione per l’andamento dei contagi che permette l’ingresso di più spettatori negli impianti sportivi.

Da oggi 19 febbraio gli stadi italiani potranno ospitare spettatori per il 75% della loro capienza, se le cose in ambito Covid-19 continueranno ad andare nel verso giusto, fra qualche settimana si potrà avere capienza piena. Da Pechino dove si trova per i giochi olimpici, il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali ha rilasciato queste dichiarazioni.

Juventus Stadium

“Sono molto felice di essere arrivata assieme al ministro Speranza e alle forze parlamentari a riportare la capienza al 75% negli stadi e al 60% nei palazzetti. Questo significa anche che la curva epidemiologica sta rallentando e che stiamo andando verso una situazione migliore. Se dovessimo proseguire in questa direzione sono certa che potremo arrivare quanto prima al 100%”.

