Via dal Milan come “scarti”, ora brillano altrove: il poker d’assi che “imbarazza” il Milan, che rimpianti

Un poker d’assi di rimpianti che, in qualche modo, imbarazza il Milan. Ecco i quattro giocatori che lontano da Milanello stanno brillando.

Il Milan ha vissuto un Natale piuttosto modesto dal punto di vista sportivo. La classifica, che non rispecchia le aspettative della proprietà e dei tifosi, ha sicuramente influito sull’umore in casa rossonera. Nonostante alcuni segnali positivi, la squadra non è riuscita a decollare come ci si aspettava, alimentando delusione e preoccupazione per il futuro.

Aumentano le preoccupazioni e la tensione nell’ambiente milanista, soprattutto per le prestazioni della squadra e la difficoltà di trovare continuità. La classifica è solo uno dei problemi, poiché anche le scelte di mercato recenti stanno contribuendo a un clima di insoddisfazione. I tifosi e la dirigenza si aspettavano di più, ma le ultime operazioni di mercato sembrano aver favorito le rivali, con il Milan che ha visto diversi talenti passare alla concorrenza.

Il poker d’assi che “imbarazza” il Milan

La frustrazione è accentuata anche dal fatto che, negli ultimi periodi, il Milan ha visto alcuni dei suoi obiettivi di mercato andare a finire nelle mani di rivali dirette. Quattro ottimi prospetti, in particolare, sono stati acquistati da squadre concorrenti, lasciando il club rossonero con il rimpianto di non aver saputo rafforzarsi come avrebbe voluto. Questo ha alimentato ulteriori dubbi sulla gestione del mercato e sulla capacità di costruire una squadra competitiva.

Via dal Milan come “scarti”, ora brillano altrove

Il momento del Milan è senza dubbio anche vessato da situazioni contingenti che alimentano i dubbi dei tifosi rossoneri e non solo., Questa prima parte di stagione ha evidenziato che la rosa meriterebbe qualche innesto per alzare il livello di competitività e delle scelte di Foncea. >In questo contesto appaiono ancora più evidenti le cessione di alcuni rossoneri che ora stanno rinascendo, alla grande oltretutto, altrove. Non si può parlare di rinascite senza citare Charles De Ketelaere. Il giocatore belga, sotto la guida di Maldini, aveva sollevato alte aspettative che sembravano essersi infrante altrettanto rapidamente, portando a una prematura separazione. Tuttavia, lontano da San Siro, De Ketelaere ha dimostrato una crescita esponenziale: con 10 gol e 9 assist in solo 24 partite nella stagione 2024/2025, il suo rendimento ha superato ogni previsione, lasciando ampi spazi ai rimpianti dei tifosi e dei dirigenti Milan per la decisione di lasciarlo partire. Oltre al belga, spicca anche Tommaso Pobega, Alexis Saelemaekers e Lorenzo Colombo, ciascuno con storie e percorsi differenti, ma con un denominatore comune: l’esplosione post-Milan. Saelemaekers, innanzitutto, è diventato una pedina fondamentale per la Roma dopo un periodo di assenza dovuto a infortunio. Con prestazioni convincenti, l’ex rossonero sta dando nuovo impulso alla squadra, contribuendo significativamente al suo attacco. Pobega, da parte sua, sta vivendo una seconda giovinezza con il Bologna, dimostrandosi decisivo in più occasioni e facendo rimpiangere ai milanisti una mediana che avrebbe potuto beneficiare delle sue qualità. La sua crescita progressiva evidenzia una gestione delle risorse interne al Milan forse troppo frettolosa, considerando i bisogni attuali della squadra. Infine, Lorenzo Colombo all’Empoli sta trovando il suo spazio, dimostrando di poter essere incisivo e costante nel tempo, un talento che forse a Milano non ha avuto l’opportunità di emergere del tutto.

Moncada, Furlani e Scaroni

Riflessioni sulle scelte di mercato

Questi esempi rimandano a una riflessione più ampia sulle strategie di mercato e sulla valorizzazione dei talenti all’interno dei club. Se da un lato è naturale che non tutti i giocatori riescano a esprimersi al meglio nell’ambiente in cui inizialmente vengono inseriti, dall’altro lato è fondamentale un’analisi critica sulle decisioni di cessione, soprattutto quando i giocatori interessati dimostrano successivamente di poter raggiungere elevati standard prestazionali.

