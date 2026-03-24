Via dall’Inter dopo un anno, il sacrificato a sorpresa di Marotta porta 40 milioni

Il mercato dell’Inter si prepara a una mossa a sorpresa, con una cessione che, se concretizzata, avrebbe del clamoroso. Dopo un solo anno dal suo arrivo in nerazzurro, un giovane attaccante potrebbe essere il sacrificato di Marotta per permettere alla società di fare operazioni in vista dell’estate 2026. Si tratta di Bonny, il cui nome è ormai finito nel mirino di alcune delle squadre più prestigiose in Europa.

Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Varini su X, il Manchester United avrebbe messo nel mirino l’attaccante dell’Inter, valutato circa 40 milioni di euro. Il club inglese, alla ricerca di un rinforzo immediato per il reparto avanzato, vede in Bonny non solo un acquisto per il presente, ma anche un investimento per il futuro. L’interesse dello United si inserisce in un quadro di grandi manovre, con anche PSG e Al-Hilal che sembrano pronti a entrare nella corsa.

L’Inter si prepara a fare cassa: sacrificato Bonny?

Bonny, arrivato a Milano solo la scorsa estate dal Parma, ha avuto un impatto immediato, ma la sua cessione potrebbe diventare una necessità per l’Inter, che si prepara a una sessione di mercato dove le uscite, come da tradizione, sono una componente essenziale. La valutazione di 40 milioni di euro potrebbe rappresentare una risorsa importante per Marotta, che potrebbe reinvestire questa cifra in altri settori della squadra. Il sacrificio, in effetti, sarebbe un colpo doloroso, ma in un mercato sempre più improntato sull’equilibrio finanziario, cedere giovani talenti è spesso la via percorribile per migliorare la squadra nel lungo periodo.

La prossima estate, quindi, potrebbe segnare un altro capitolo importante per il club, con gli uomini mercato nerazzurri pronti a far lievitare la cifra di partenza del 22enne calciatore, sperando di far scattare un’asta che possa portare un guadagno ancora più sostanzioso. La cessione di un giovane come lui non sarà priva di conseguenze sul campo, ma potrebbe, nel complesso, permettere all’Inter di continuare il proprio piano di rinforzi.