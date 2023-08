L’attaccante argentino è diventato oggetto di interesse del club francese in cui tra l’altro nella passata stagione ha giocato il cileno.

L’Olympique Marsiglia ha raggiunto con l’Inter l’accordo per l’acquisto di Joaquin Correa: lo riporta Sky Sport aggiungendo che già oggi si può chiudere l’affare. Si tratta di un prestito a 2 milioni con diritto di riscatto a 13 milioni: la formula può mutare in obbligo di riscatto a 10 milioni più 1 di bonus se francesi si qualificassero alla prossima Champions League.

Sanchez Alexis

Il Tucu è pronto a lasciare i nerazzurri in maniera molto mesta dopo che fu pagato più di 30 milioni 2 stagioni fa; molto deludente il suo rendimento agli ordini di Simone Inzaghi. L’Inter è pronta a sostituirlo fiondandosi sullo svincolato Alexis Sanchez che tornerebbe a Milano dopo una sola stagione passata proprio nell’Olympique Marsiglia; in Francia il Ninho Maravilla ha vissuto un’ottima stagione in cui ha segnato 18 goal.

