Arturo Vidal, ex giocatore, ha parlato in una diretta Twitch del gol in rovesciata di Garnacho con il Manchester United.

PAROLE – «Un gol pazzesco, pazzesco. L’unica cosa brutta, quella che non ho capito, è perché abbia esultato come Cristiano Ronaldo. Non lo so, dovrebbe creare una sua esultanza, festeggiare a modo suo. È bello che sia il suo idolo ma deve farsi un nome: è un grande giocatore, non deve essere sempre lasciato nell’ombra».

