I nerazzurri ufficializzano la prima uscita anche se si sapeva da tempo che il cileno non avrebbe fatto parte del progetto della prossima stagione.

Arturo Vidal lascia l’Inter adesso è ufficiale. L’ex Barcellona aveva un contratto fino al 2023 che però prevedeva una buonuscita di 4 milioni di euro; si sapeva che i nerazzurri avrebbero esercitato questa clausola per via dell’ingaggio pesantissimo percepito dal giocatore. Vidal probabilmente andrà a giocare nel Flamengo, ecco il comunicato del club nerazzurro.

Sede Inter

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista cileno Arturo Vidal. Il club desidera ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro culminati con la conquista di tre trofei“.

