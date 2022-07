Una delegazione di dirigenti del club tedesco è arrivata in Italia per prendere informazioni sul centrale olandese.

Matthijs De Ligt non vuole rinnovare ed ha chiesto la cessione ma la Juventus è ancora “piuttosto forte” visto che la scadenza nel 2024 e la giovanissima età del difensore le permettono di chiedere cifre molto alte.

Arrivabene Nedved

Il contratto del giocatore ha una clausola rescissoria fissata a 125 milioni, i bianconeri chiedono 100 milioni per cedere l’olandese: il Bayern Monaco non è spaventato da questa valutazione. Ieri il direttore sportivo dei bavaresi Salihamidzic, tra l’altro ex giocatore della Juventus, ha incontrato i dirigenti juventini senza pero portare un’offerta ufficiale; lo riporta Sky Sport. Il dirigente bosniaco si è detto ottimista, nei prossimi giorni ci sarà la prima proposta del Bayern Monaco per l’ex Ajax.

