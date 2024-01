L’ex centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal, ha voluto mandare un messaggio ad Alexis Sanchez: «Lascia i nerazzurri»

Intervenuto sul proprio canale Twitch, Arturo Vidal è senza freni nelle sue dichiarazioni riferite al poco minutaggio di Alexis Sanchez all’Inter.

LE PAROLE – «Alexis, se mi stai ascoltando per favore vattene dall’Inter. Non sarebbe mai dovuto tornare all’Inter, gliel’ho pure detto. Doveva andare in un club dove potesse divertirsi a giocare, dove essere amato dalla gente ma lui è un testardo».

