Vido ed i suoi modelli: «Mi piace molto Lautaro, da lui potrei rubare molti aspetti». Le parole dell’attaccante della Reggiana

Intervenuto sulle frequenze di Radio TV Serie A su RDS, l’attaccante della Reggiana, Luca Vido, cita Lautaro Martinez come suo modello: le parole sull’attaccante dell’Inter.

LE PAROLE – «A me piace molto Lautaro Martinez. Si può dire che è scontato, però è migliorato tantissimo rispetto all’anno scorso, come leadership e sul campo: come protegge il pallone, come lo scarica, come attacca la profondità. Da lui potrei rubare molti aspetti e farli miei».

L’articolo Vido ed i suoi modelli: «Mi piace molto Lautaro, da lui potrei rubare molti aspetti» proviene da Inter News 24.

