Christian Vieri festeggia oggi 50 anni e lo fa raccontando anche un aneddoto sulla sua esperienza con la maglia della Juve

Christian Vieri, nella sua intervista al Corriere della Sera, ha svelato un retroscena sul suo arrivo alla Juventus nel 1996.

LE PAROLE – «Non ne ho idea. Però ricordo bene quando ho firmato il primo contratto con la Juve, per cinque anni: in famiglia piangevano tutti, brindavano e dicevano “ce l’hai fatta, sei a posto per tutta la vita!».

