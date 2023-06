Christian Vieri, intervenuto durate la Bobo TV, si è espresso così sulla seperazione fra Paolo Maldini e il Milan

Christian Vieri, intervenuto durate la Bobo TV, si è espresso così sulla seperazione fra Paolo Maldini e il Milan:

«Se Maldini va via è perché la società non metterà un euro. Sicuramente questo Cardinale è pazzo se fa andare via Maldini, ma noi i pazzi nel calcio li vediamo tutti i giorni, in 30 anni ho conosciuto le persone più false possibili. Non mi stupisco di niente, il calcio è questo, la parola non vale niente. I tifosi giustamente ieri hanno chiesto rinforzi, lo stadio era pieno anche se la partita non contava niente. Lo scorso anno il Milan ha vinto lo Scudetto, quest’anno è arrivato in semifinale di Champions: se fossi Cardinale direi a Maldini di firmare per dieci anni»

