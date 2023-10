L’ex bomber Christian Vieri dopo aver visto dal vivo il francese ne è rimasto profondamente colpito.

Christian Vieri ha parlato di Marcus Thuram ma non solo alla BoboTv su Twitch; l’ex attaccante crede molto nella forza della squadra di Inzaghi. “Ho scritto ad Ausilio su Thuram. Sono andato a vederlo perché volevo rendermi contro e gli ho detto: l’hai azzeccato. Sa giocare a calcio, è bravo coi piedi, è veloce, è forte e sta facendo gol. Lui deve fare gol ogni domenica”.

Marcus Thuram

Nessun limite per i nerazzurri

“L’Inter ti permette di fare gol, può farne 20 e li deve fare. L’Inter è una candidata a vincere la Champions League, difficile trovare squadre più forti dell’Inter. Il City non è più forte dell’Inter, poi ha vinto con un gol di fortuna, ma l’Inter poteva fare 3-4 gol. Ha rinforzato la squadra, ha preso Pavard che è forte, Sanchez, Frattesi, Carlos Augusto. Candidata a vincere lo scudetto e la Champions League”.

L’importanza delle alternative

“Se Inzaghi contro il City o il Bayern fa giocare Darmian o Pavard, io sono tranquillo. Se gioca De Vrij o Acerbi sono tranquillo, se gioca Frattesi al posto di uno dei centrocampisti non c’è problema. Carlos Augusto se gioca titolare non si può dire niente. Ausilio ha azzeccato Thuram, sono andati via due grandissimi attaccanti. Lautaro azzeccato in pieno e dopo la partita contro la Fiorentina tutti si sono scordati Lukaku”.

