L’ex leggenda interista Christian Vieri, ha parlato del calciomercato dell’Inter rispetto alle sue dirette concorrenti

Tramite la Bobo TV, l’ex attaccante dell’Inter Bobo Vieri ha voluto parlare del calciomercato nerazzurro.

LE PAROLE – «Per me l’Inter non è la più forte del campionato perché sono andati via Dzeko e Lukaku: il problema è solo davanti, sapete quanto è bravo Dzeko a fare e a far fare gol. Lukaku l’anno scorso non ha fatto bene tranne gli ultimi due mesi, però se sta bene i suoi gol li fa e crea pericoli. Hanno preso Thuram e Arnautovic, sono curioso di vederli: servono almeno 15-20 gol. Di conseguenza serve un altro attaccante per vincere lo scudetto. A Thuram diamo tempo, Arnautovic deve essere pronto subito perché è andata via gente che faceva la differenza».

